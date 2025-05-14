В НАТО спрогнозировали скорое улучшение ситуации вокруг Украины

Окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине будет открыто в ближайшие 14 дней. Таким прогнозом поделился генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu.

«Я думаю, на этой неделе, а также в ближайшие 10 дней, две недели, есть возможность по-настоящему улучшить ситуацию вокруг Украины», — заявил Рютте.

Он считает, что урегулированию конфликта поспособствуют действия украинских властей, а также руководства США и Турции. Генсек НАТО добавил, что вклад американского президента Дональда Трампа уже смог вывести из «тупика» переговорный процесс между странами.

До этого Трамп анонсировал хорошие новости по вопросу Украины. По мнению главы Белого дома их стоит ждать в ближайшие дни, а именно «сегодня, завтра и в пятницу».

14 мая о прогрессе в отношениях президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского заявили журналисты итальянского издания Il Fatto Quotidiano. По словам авторов публикации, Зеленский признался, что готов к контактам с Путиным, несмотря на то, что ранее утверждал обратное.

Ранее в США подняли вопрос вовлеченности НАТО в мирный процесс по Украине.