Трамп может объявить о признании Палестины

Трамп может признать Палестину на саммите в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп может признать Палестину независимым государством на саммите в Саудовской Аравии. Об этом пишет The Media Line со ссылкой на дипломатический источник в одной из стран Персидского залива.

«Президент Дональд Трамп выступит с декларацией относительно государства Палестина и его признания Америкой», — заявил дипломатический источник.

По его словам, Трамп также заявит «о создании Палестинского государства без присутствия ХАМАС».

Ожидается, что это может стать самой важной декларацией, которая изменит баланс сил на Ближнем Востоке, таким образом, к Авраамским соглашениям присоединится больше стран.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток.