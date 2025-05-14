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Трамп оценил прошедшую встречу с президентом Сирии

Трамп: встреча с президентом Сирии аш-Шараа прошла замечательно
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в  Эр-Рияде прошла замечательно. Об этом сообщает Reuters.

Трамп описал президента Сирии как молодого, привлекательного парня с очень сильным прошлым. По мнению президента США, у аш-Шараа есть реальный шанс удержать ситуацию под контролем.

Глава Белого дома подчеркнул, что такие отношения, как у него со странами в регионе, являются полезными для Израиля.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп во время встречи с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал его подписать «Авраамские соглашения» с Израилем.

3 мая издание Axios писало, что Трамп намерен провести саммит с участием глав государств Персидского залива в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Прибытие главы Белого дома в Эр-Рияд запланировано на 13 мая, саммит может пройти на следующий день.

Участниками саммита станут лидеры Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара.

Ранее сообщалось, что Трамп не планирует встречу с Путиным в ходе поездки на Ближний Восток.

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