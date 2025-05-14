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Глава МИД Франции захотел «схватить за горло» Россию

Глава МИД Барро: Франция вместе с США хочет схватить за горло Россию
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж намерен обсудить с Соединенными Штатами введение новых санкций, чтобы «схватить за горло» Россию. Его слова приводит Le Figaro.

Он рассказал, что 15 мая встретится в Турции с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который разработал пакет антироссийских санкций, включающих пошлины на нефть.

Барро подчеркнул, что США и Европа должны «готовиться к разрушительным санкциям», чтобы остановить Россию на Украине.

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — сказал он.

До этого власти США завершили подготовку нового пакета экономических санкций против России для давления на Кремль с целью прекращения боевых действий на Украине. Меры затронут ключевые отрасли экономики, включая банки и энергетический сектор, в том числе крупнейшую компанию «Газпром». Окончательное решение по санкциям будет принимать президент Дональд Трамп. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, что мешает урегулированию конфликта на Украине.

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