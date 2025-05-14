Песков о предстоящих переговорах с Украиной: тезисы России на столе

Песков о переговорах в Стамбуле по Украине: все тезисы России на столе

Все тезисы России относительно мирного процесса по Украине – на столе. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в преддверии переговоров с Украиной 15 мая, передает РИА Новости.

«Все тезисы на столе», — подчеркнул он.

Во время своего ночного выступления 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле. По его словам, диалог можно начать 15 мая без предварительных условий.

Российский лидер подчеркнул, что основной целью этих переговоров является устранение первопричин конфликта, а также установление долгосрочного мира на «историческую перспективу».

Комментируя это предложение Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия серьезно настроена на поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

В ответ на это украинский лидер Владимир Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, но только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее политолог назвал приглашение Путина в Стамбул жестом отчаяния Зеленского.