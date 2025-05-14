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Захарова назвала «кривосудием» решение суда по главе ЕК

Захарова назвала «кривосудием» отсутствие мер к фон дер Ляйен в решении суда ЕС
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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости/Reuters

Отсутствие наказания в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по делу о нарушениях при закупке вакцин от COVID-19 является доказательством «кривосудия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что несколько лет европейский суд и следствие «ходили вокруг да около». И вот фон дер Ляйен наконец признали ответственной в сокрытии информации о контрактах на закупку вакцин, однако никаких мер против нее, как подчеркнула Захарова, введено не было.

«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали», — написала официальный представитель МИД России.

Она добавила, что решение суда ЕС не определяет степень ответственности главы ЕК и не предполагает дисциплинарных и уголовных мер в отношении нее. Захарова призвала Евросоюз вместо введения очередных «незаконных» санкций против России наказать свою собственную «преступницу».

14 мая Европейский суд юстиции признал Урсулу фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.

Суд признал доводы истца обоснованными. Эксперты не исключают, что это дело может перерасти в более масштабную дискуссию.

Ранее в СМИ заявили о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС.

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