Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен укрепила свою власть в этом исполнительном органе Евросоюза, ее контроль над политикой ЕС станет неограниченным. Такое мнение высказала американская газета Politico.

«Когда она объявляла о назначении 26 комиссионеров и их роли, сразу же стало очевидно: у нее будет неограниченный контроль над политикой Евросоюза», — говорится в сообщении издания.

Подчеркивается, что переизбравшаяся на второй срок на посту главы ЕК фон дер Ляйен потратила долгое время на то, чтобы полностью убрать из Еврокомиссии внутреннюю оппозицию. Издание к числу такого относит еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии Евросоюза (ЕС) демонстрирует, что при выборе кадров Запад предпочитает самых удобных им кандидатов.

Ранее сообщалось, что итальянец Фитто станет замглавы Еврокомиссии по реформам.