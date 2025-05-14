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В МИД Турции не раскрыли, каким будет формат возможных переговоров в Стамбуле

МИД Турции: формат переговоров России и Украины в Стамбуле еще не определен
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Petrov Sergey/Global Look Press

Возможный формат переговорного процесса по украинскому конфликту, намеченного на 15 мая в Стамбуле, до сих пор остается на стадии обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

При этом дипломат заявил, что Турция ожидает приезда российской и американской делегаций на переговоры.

По словам главы турецкой дипломатии, окончательное решение о структуре встречи еще не принято. Он выразил надежду на успешный исход предстоящих консультаций и напомнил, что Анкара с самого начала конфликта выступает за его скорейшее завершение.

Во время ночного обращения 11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года.

Он предложил провести встречу без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе. О чем говорил президент в необычном ночном выступлении – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский призвал к «сильнейшим санкциям» в случае отсутствия Путина в Стамбуле.

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