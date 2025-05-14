На Украине заявили о желании стать частью «единой Европы»

Украина после урегулирования конфликта намерена вступить в Евросоюз, став частью «единой Европы». Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет «РБК-Украина».

«Наши цели неизменны: в этом году открыть переговоры по всем шести переговорным кластерам, а после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы», — сказал он.

12 мая вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев берется выполнить критерии для вступления в Евросоюз до конца 2027 года. В течение следующих двух лет Украина может подготовиться к политическому решению по вступлению в Евросоюз, добавила она.

В феврале Стефанишина сообщила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе. По ее словам, Будапешт настаивает на расширении перечня условий, необходимых для вступления Украины в политическое объединение. Она понадеялась, что вопрос будет разрешен в ближайшее время.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Главы ряда европейских стран ранее высказывались в поддержку интеграции с Украиной. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры об этом.

Ранее сообщалось, что Кремль не против вступления Украины в Евросоюз.