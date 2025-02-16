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На Украине заявили, что Венгрия заблокировала процесс вступления Киева в ЕС

Вице-премьер Стефанишина: Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС
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Global Look Press

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Украины и министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе. Об этом пишет «Европейская правда».

«Пока мы здесь говорим, одно государство-член блокирует вступительный процесс Украины в ЕС – это произошло буквально вчера», — указала Стефанишина.

Чуть позже она подтвердила, что речь идет о Венгрии. По ее словам, Будапешт настаивает на расширении перечня условий, необходимых для вступления Украины в политическое объединение. Она понадеялась, что вопрос будет разрешен в ближайшее время.

«Действительно, коллеги из государств-членов сообщили нам о том, что представители стран ЕС не смогли утвердить официальное приглашение в адрес Украины к открытию первого кластера переговоров о вступлении в ЕС. Как утверждают, Венгрия требует расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины», – пояснила Стефанишина.

До этого сообщалось, что 14 февраля председательствующая в Европейском совете Польша представила проект письма с условиями для открытия переговорного блока «Основы» по вступлению Украины в ЕС. В частности, от Киева собирались потребовать создать «дорожные карты» для проведения реформ государственного управления и верховенства права.

Однако венгерские власти наложили вето на отправку документа. В Будапеште заявили, что прежде всего украинское руководство должно разработать дополнительный план по защите представителей национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Ранее глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта.

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