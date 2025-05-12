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На Украине заявили о планах выполнить критерии для приема в ЕС

Стефанишина: Украина берется выполнить критерии для приема в Евросоюз
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Global Look Press

Киев берется выполнить критерии для вступления в Евросоюз до конца 2027 года. Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина, пишет РИА Новости со ссылкой на Magyar Nemzet.

«Украина взяла обязательства выполнить критерии соответствия до конца 2027 года», — отметила она.

В течение следующих двух лет Украина может подготовиться к политическому решению по вступлению в Евросоюз, добавила вице-премьер Украины.

В феврале Стефанишина заявила, что Венгрия заблокировала процесс вступления республики в Евросоюз, воспользовавшись принципом единогласного принятия решений в этом вопросе. По ее словам, Будапешт настаивает на расширении перечня условий, необходимых для вступления Украины в политическое объединение. Она понадеялась, что вопрос будет разрешен в ближайшее время.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что присоединение к Евросоюзу — суверенное право любой страны, и Россия не будет ничего диктовать Украине в этом вопросе.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. Главы ряда европейских стран ранее высказывались в поддержку интеграции с Украиной. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры об этом.

Ранее испанский журналист назвал вступление Украины в ЕС угрозой для Европы.

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