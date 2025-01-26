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Медведев опубликовал дружелюбное фото с саммита АСЕАН в ответ на риторику Трампа

Зампред СБ Медведев: Трампу не удастся обмануть Россию
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Andrew Harnik/AP

Президенту США Дональду Трампу, который уже поспешил «запутать весь мир», не удастся обмануть Россию. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть!» — написал Медведев.

Свой пост он сопроводил дружелюбной фотографией с саммита лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 2017 года. На снимке, подписанном фразой «И снова здравствуйте!», видно, как Медведев, который был тогда премьер-министром, Трамп и некоторые другие политики держатся за руки и улыбаются.

На церемонии фотографирования на саммите АСЕН традиционно происходит «перекрестное рукопожатие». Однако в тот день произошла заминка, которую запечатлели камеры. Трамп не сразу понял, что надо скрестить свои руки, чтобы пожать руки рядом стоящим коллегам. Посмеявшись над ситуацией, он затем исправил положение рук. Медведев же и вовсе не стал скрещивать руки.

Ранее Медведев ответил на ультиматум Зеленского.

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