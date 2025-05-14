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У Турции все еще нет информации о визите Трампа в Стамбул

РИА: Турция все еще не имеет сведений о визите Трампа на переговоры РФ и Украины
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Mike Segar/Reuters

Турция все еще не имеет сведений о возможном визите американского президента Дональда Трампа на переговоры между Россией и Украиной 15 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Нет информации», — сказал источник агентства, отвечая на вопрос о возможности визита американского лидера в Турцию.

13 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул. В этом случае, по словам дипломата, в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп. Он также рассказал, что у Вашингтона есть список тем, по которым США планируют вести переговоры, и пригрозил России «самыми жесткими» санкциями, если прогресс не будет достигнут.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, но отказался раскрыть ее состав.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с Путиным в Турции.

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