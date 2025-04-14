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В Армении назвали Азербайджан «не самой конструктивной страной»

Рубинян: Азербайджан является не самой конструктивной страной
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Shutterstock/esfera

Азербайджан является «не самой конструктивной страной». Об этом заявил вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян, говоря о затягивании процесса подписания мирного соглашения, передает РИА Новости.

Во время брифинга у вице-спикера спросили, с чем связано затягивание процесса подписания мирного договора. Рубинян отметил, что Армения уже согласовала документ и готова его подписать.

«Я думаю, что нет необходимости говорить, чем я это обуславливаю. Все знают, что Азербайджан — не самая конструктивная страна мира. Нашу позицию я изложил, остальное — на поле Азербайджана», — сказал вице-спикер.

В марте глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Баку и Ереван завершили переговоры по тексту мирного договора. По его словам, на следующем этапе Армения должна внести поправки в свою конституцию, в которой все еще содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Ранее Армения обвинила азербайджанские войска в обстреле приграничного села.

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