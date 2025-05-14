Трамп высказался о возможности введения санкций против РФ

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможность введения санкций в отношении России за предполагаемую поддержку Ирана. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты задали Трампу соответствующий вопрос на борту президентского самолета.

По его словам, он не хочет говорить на эту тему. При этом Трамп отметил, что возможность вторичных рестрикций «всегда сохраняется».

14 мая Трамп также сообщил, что готов заключить сделку с Ираном, если тот откажется от создания ядерного оружия. По его словам, Тегерану необходимо «прекратить спонсировать терроризм» и отказаться от «кровавых прокси-войн».

При этом официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи проинформировал, что Иран и Соединенные Штаты договорились продолжить переговоры по устранению кризиса вокруг иранской ядерной программы, обсуждают время и место следующего раунда консультаций.

Накануне американский президент заявил, что сведет к нулю поставки иранкой нефти, а также доведет Иран до банкротства в случае его отказа от ядерной сделки.

Ранее были озвучены детали переговоров Ирана и США в Омане.