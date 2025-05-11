Озвучены детали переговоров Ирана и США в Омане

Четвертый раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, будет проходить параллельно с консультациями экспертных групп. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Делегация Исламской Республики Иран, состоящая из экспертов технической группы, находится в Маскате, чтобы проводить необходимые консультации во время переговоров», — говорится в заявлении.

Четвертый раунде переговоров Ирана и США пройдет в Омане 11 мая.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.