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Париж решил выслать алжирских дипломатов

МИД: Париж вышлет алжирских дипломатов в ответ на высылку 15 госслужащих Франции
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Франция вышлет новых алжирских дипломатов в ответ на решение Алжира выслать 15 французских госслужащих. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV.

Накануне Париж вызвал временного поверенного в делах Алжира, чтобы осудить «необоснованное и неоправданное» решение властей Алжира, отметил министр.

«Наш ответ немедленный, твердый и строго пропорциональный, с той же просьбой, а именно о возвращении в Алжир всех агентов, которые имеют дипломатические паспорта, однако в настоящее время не имеющих визы», — сказал он.

Барро не уточнил, сколько именно алжирских дипломатов вышлют из Франции.

В апреле власти Алжира выслали 12 французских дипломатов.

7 апреля три страны, входящие в Конфедерацию «Альянс государств Сахеля» (АГС), отозвали своих послов из Алжира для консультаций после уничтожения малийского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Лидеры государств восприняли произошедшее как «вероломный способ поощрения терроризма и содействия дестабилизации в регионе».

Ранее во Франции рассказали о цене ошибок Макрона в Африке.

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