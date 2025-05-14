Politico: ЕС введет санкции против еще 30 компаний, якобы помогающих РФ в обходе ограничений

Европейский союз введет ограничения против 30 юрлиц, якобы участвующих в обходе антироссийских санкций через третьи страны. Об этом пишет издание Politico.

Под санкционные ограничения также подпадут «75 физических лиц и компаний» за предполагаемую связь с ВПК РФ.

«Логично ввести санкции против энергетики и банков, если нужен реальный эффект, однако это непросто из-за Венгрии», — сказал европейский дипломат.

По данным портала Euractiv, Европейский союз введет санкции против российских политиков, представителей бизнеса и компаний. По его информации, в рамках нового пакета санкционных ограничений заморозят активы «высокопоставленных российских политиков и бизнесменов», им также запретят въезд в Европейский союз. ЕС введет запрет на экспорт «химикатов, использующихся в производстве оружия». Под санкции также попадут «компании, участвующие в обходе санкций».

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.