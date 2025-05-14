В Белом доме раскрыли, о чем говорил Трамп с лидерами Турции, Сирии и Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Онлайн переговоры лидеров четырех государств состоялись 14 мая. По ее словам, Трамп по приглашению саудовского принца встретился с главой Сирии, позже к их разговору по телефону подключился Эрдоган.

«Обсудили войну на Украине и войну в Газе», — поделилась деталями этого четырехстороннего разговора Кэролайн Левитт.

До этого наследный принц Саудовской Аравии на саммите с участием лидеров США и стран Персидского залива в Эр-Рияде заявил о готовности его страны продолжать посреднические усилия в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Аналогичную позицию Мухаммед бен Сальман аль Сауд озвучил также во время личного телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в марте этого года. По его словам, Саудовская Аравия готова содействовать диалогу между Россией и Украиной для установления мира.

Ранее Трамп оценил роль Саудовской Аравии в переговорах по Украине.