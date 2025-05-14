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Путин провел телефонные переговоры с главой Амурской области

Путин обсудил с Орловым меры борьбы с природным пожарами в Амурской области
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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Амурской области Василием Орловым. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Губернатор доложил главе государства о ситуации с природными пожарами в регионе и энергично принимаемых мерах по борьбе с ними», — говорится в сообщении.

Утром 14 мая прокуратура Амурской области сообщила, что в регионе сгорел мост на 108-м километре автомобильной дороги Зея — Поляковский, в результате чего населенный пункт Поляковский остался без дорожного сообщения. Ведомство организовало проверку, в ходе которой даст оценку соблюдения требований пожарной безопасности.

13 мая в городе Циолковском, расположенном в Амурской области, загорелся лес около жилых домов. По информации МЧС, пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе. Огонь быстро распространялся из-за ветра и сухой погоды, растительность горела на 8 км.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.

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