В Амурской области лес загорелся около жилых домов

В городе Циолковском в Амурской области загорелся лес около жилых домов

В городе Циолковском, расположенном в Амурской области, загорелся лес около жилых домов. Об этом сообщают «Известия».

На кадрах, которые опубликовало издание, виден обильный дым от возгорания деревьев.

Сотрудники МЧС России тушат огонь и защищают от лесного пожара населенный пункт. По информации министерства, пожар в лесном массиве произошел в Свободненском районе Амурской области. Огонь быстро распространяется из-за ветра и сухой погоды, растительность горит на 8 км.

12 мая в связи с лесными пожарами в Шимановском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Ситуация с лесными пожарами в Приамурье является чрезвычайно сложной. За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 33 очага горения сухой растительности на площади свыше 1750 гектаров. Крупные пожары на 350 и 300 гектарах были потушены в районе села Короли и в районе села Круглого Белогорского муниципального округа. Около поселка Орлиный Свободненского района на значительной территории был выявлен пал сухой травы.

На всей территории региона введен особый противопожарный режим. Круглосуточно проводится мониторинг обстановки, анализируются данные по термическим аномалиям и пожарам. Местность вблизи лесных массивов патрулируется с помощью беспилотников.

Ранее ученые раскрыли, почему дым лесных пожаров особо опасен для жизни горожан.