В Амурской области поселок остался без дорожного сообщения из-за возгорания моста

Прокуратура: в Приамурье на автомобильной дороге сгорел деревянный мост

В Амурской области сгорел мост, в результате чего населенный пункт остался без дорожного сообщения. Об этом сообщает прокуратура региона.

По имеющейся информации, в ночь на 14 мая 2025 года на 108-м километре автомобильной дороги Зея — Поляковский произошло возгорание деревянного моста через ключ Глубокий. В результате пожара отсутствует транспортное сообщение с поселком Поляковским.

Прокуратура Зейского района организовала проверку, в ходе которой надзорное ведомство даст оценку соблюдения требований пожарной безопасности. Выполнение восстановительных работ и создание объездного пути поставлены на особый контроль.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

14 мая сообщалось, что прокуратура начала проверку из-за природного пожара у космодрома Восточный.

Ранее житель Читы заявил, что природный пожар тушат больше добровольцев, чем пожарных.