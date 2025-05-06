Шойгу заявил о программах в НАТО и ЕС по подготовке к конфликту с Россией

Шойгу заявил, что НАТО и ЕС готовят Запад к прямому военному конфликту с РФ

В НАТО и Евросоюзе готовятся к прямому военному конфликту с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

В его статье говорится, что европейские элиты продолжают заявлять о необходимости нанесения стратегического поражения России.

«Под аккомпанемент этой назойливой шумихи в НАТО и Евросоюзе запущены программы, нацеленные на приготовления коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией», — пишет Шойгу.

По его словам, эти агрессивные шаги, включая расширение НАТО, «в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями».

5 мая британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания разрабатывает обновленную версию плана действий на случай войны из-за угрозы со стороны России. Документ содержит несколько сценариев, в том числе нападение на Британию с использованием обычных и ядерных ракет.

Ранее Шойгу изложил условия России для окончания украинского конфликта.