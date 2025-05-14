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В офисе Зеленского захотели прямого участия США и Евросоюза в переговорах с Россией

Глава ОП Ермак: США и Европа должны быть участниками переговоров с Россией
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Global Look Press

Украина настаивает на прямом участии Европы и Соединенных Штатов в переговорном процессе с Россией. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Le Monde.

«Мы также настаиваем на необходимости участия в этих обсуждениях Соединенных Штатов и наших европейских друзей. Эти партнеры не должны быть просто свидетелями <...>. Эти страны должны занимать особое положение», — сказал Ермак.

По его словам, Брюссель и Вашингтон не принимают прямого участия в конфликте Москвы и Киева, но должны помочь в его разрешении. Ермак обусловил это тем, что Украина является будущим членом Евросоюза и партнером США.

Политик также указал, что после заключения соглашения о добыче полезных ископаемых с США происходящее на территории республики прямо связано с интересами Вашингтона.

До этого сообщалось, что на переговорах с украинской стороной в Стамбуле 15 мая Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Помимо госсекретаря США Марко Рубио, американскую делегацию в Стамбуле составят спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф. При этом президент США Дональд Трамп подтвердил визит в Стамбул только Марко Рубио.

Ранее президент Бразилии пообещал попросить Путина приехать в Стамбул.

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