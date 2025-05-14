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Суд ЕС огласит решение по делу фон дер Ляйен за тайную переписку с гендиректором Pfizer

Суд ЕС на этой неделе огласит решение по делу о переписке фон дер Ляйен
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

На этой неделе Суд Европейского союза должен вынести решение по резонансному делу, связанному с перепиской главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и гендиректора фармацевтической компании Pfizer. Об этом сообщает издание Politico.

Авторы подчеркнули, что предстоящее решение суда может оказать серьезное влияние на дальнейшую политическую карьеру главы ЕК, чей новый срок официально начался 1 декабря. Издание отметило, что если суд встанет на сторону прозрачности, это может создать прецедент, усиливающий контроль над действиями высокопоставленных чиновников ЕС.

Рассмотрение дела началось из-за обвинений в недостаточной прозрачности в переговорах о закупке вакцин от COVID-19. По данным СМИ, в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с главой Pfizer Альбертом Бурлой, обсуждая многомиллиардный контракт на поставку вакцин. Факт обсуждения контракта по SMS в Еврокомиссии тогда подтвердили, однако публиковать сообщения отказались, сославшись на то, что они якобы были случайно удалены.

Европейская прокуратура заинтересовалась условиями этих договоренностей, особенно учитывая тот факт, что содержание сообщений так и не было обнародовано, несмотря на запросы СМИ и общественности.

Эксперты не исключили, что дело может перерасти в более масштабную дискуссию о границах личной ответственности и прозрачности в вопросах управления общественным здравоохранением в условиях кризиса.

Ранее в СМИ заявили о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС.

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