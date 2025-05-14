В Госдуме спрогнозировали сроки окончания СВО

Депутат Колесник: СВО может завершиться военным путем в течение года

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что специальная военная операция на Украине может завершиться в течение ближайшего года, если события будут развиваться исключительно по военному сценарию.

Депутат отметил, что значимым переломным моментом стало освобождение населенного пункта Суджа в Курской области. По его словам, российские войска продолжают поступательное движение, оказывая давление на противника при наступлении. Он подчеркнул, что армия действует сдержанно и старается избегать жертв среди мирного населения.

Колесник также добавил, что моральное состояние противника ухудшилось, и это, по его мнению, стало важным фактором. Он считает, что теперь противники стали проявлять интерес к переговорам именно на фоне успехов российской армии на фронте, а не из-за дипломатических инициатив.

При этом депутат подчеркнул, что расслабляться пока рано и предстоит еще довести начатое до конца, поскольку отдельные очаги сопротивления сохраняются.

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