Россия может готовить новое наступление в конфликте на Украине. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники в разведке республики.

Как пишет FT, ссылаясь на собеседников, «Россия, по всей видимости, готовится к более масштабному наступлению, перебрасывая войска в ключевые горячие точки на поле боя, вместо того чтобы демонстрировать готовность к мирным переговорам».

15 апреля телеканал CNN заявил, что Путин верит в возможность одержать этим летом «ощутимую победу» в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров. По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть ВСУ в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья.

13 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Вооруженные силы России продвигаются на Украине и заставляют ВСУ отступать, используя тактику Красной армии и современные технологии. Как следует из текста, российские войска опираются на беспилотники для обнаружения целей и мощь бомб и артиллерии, чтобы прокладывать путь пехоте.

Ранее кандидат в президенты Польши захотел сделать из Украины «буферную зону».