Экс-дипломат считает правильным, что Путин предложил переговоры

Президент Украины Владимир Путин принял правильное решение, не согласившись на прекращение огня и предложив прямые переговоры с Украиной. Такое мнение высказал бывший сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд на YouTube-канале политолога Гленна Дизена.

По его мнению, прекращение огня необходимо, но для этого надо провести переговоры по вопросам, которые были у России «целых 18 лет, еще со времен Мюнхенской речи Путина».

Он считает, что прекращение огня стоит начинать только во время переговоров.

Ранее Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Турции 15 мая. В ответ на это Зеленский заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле, но при одном условии — если РФ согласится на полное прекращение огня.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 мая сообщил, что российская делегация приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону. Однако Песков не стал раскрывать состав переговорной группы, заявив, что это будет возможно только после указаний президента.

Ранее Зеленский заявил, что готов к переговорам только с Путиным.