Трамп согласился встретиться с временным президентом Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился 14 мая встретиться с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа, рассказали в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент согласился поприветствовать завтра сирийского президента, находясь в Саудовской Аравии», — говорится в сообщении.

По данным арабских СМИ, встреча может продлиться около 45 минут.

13 мая Трамп прибыл в Саудовскую Аравию с первым государственным визитом после вступления в должность президента.

Портал Axios со ссылкой на анонимные источники писал, что Трамп в ходе своего визита в арабские страны планирует подписать ряд сделок на общую сумму в $1 трлн. По информации портала, в Саудовской Аравии глава Белого дома планирует подписать соглашения о поставках вооружений, а также заключить сделки в сфере энергетики и полезных ископаемых.

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