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Захарова дала новую характеристику главе Евросоюза

Захарова назвала Каллас «пакетчицей» после заявления о новом пакете санкций
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Johanna Geron/Reuters

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала «пакетчицей» главного дипломата Европейского союза Каю Каллас.

Захарова прокомментировала слова Каллас, сказанные журналистам в столице Дании. Глава дипломатии Евросоюза заявила, что в настоящее время идет работа над очередным, 17-м по счету пакетом антироссийских санкций. Она выразила надежду, что новые санкции будут приняты на Совете ЕС по иностранным делам, который пройдет на следующей неделе. После чего, отметила Каллас, Европейский союз начнет разрабатывать уже новый пакет санкций.

Официальный представитель МИД РФ за такую страсть к введению антироссийских санкционных пакетов назвала Каллас «пакетчицей».

13 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

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