Макрон не исключил введения новых санкций против РФ в ближайшие дни

Макрон: ЕС может ввести новые санкции против России в ближайшие дни

Европейский союз в ближайшие дни может ввести против Российской Федерации новые санкции. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы хотим ввести их в ближайшие дни в тесной координации с США, если она (Россия. — «Газета.Ru») подтвердит свой отказ от соблюдения (30-дневного прекращения огня на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал глава государства.

По его словам, рестрикции могут коснуться углеводородов и сферы финансовых услуг.

11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

10 мая Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск пригрозили РФ новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия на 30 дней.

7 мая агентство Bloomberg сообщило, что ЕС намерен включить в 17-й пакет санкций компанию «Сургутнефтегаз» и страховую компанию ВСК. Агентство со ссылкой на документы Еврокомиссии, которые она направила на согласование странам Евросоюза, написало, что 17-й санкционный пакет станет «упрощенным».

Ожидается, что новый пакет будет включать в себя внесение в черный список 60 физических и юридических лиц, а также 150 танкеров.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.