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Европейские лидеры угрожают России новыми санкциями

Макрон, Мерц, Стармер и Туск угрожают России за неприятие условий перемирия
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск угрожают России новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире», — говорится в тексте заявления.

Однако Киев так и не отменил запрет на переговоры с Москвой, неоднократно был замечен в нарушении режимов прекращения огня.

Главы Франции, Великобритании, Германии и Польши намерены продолжить давить на Россию, пока та не примет инициативу.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве писало, что Европейские страны и США завершают разработку предложения о введении 30-дневного режима прекращения огня на Украине.

Ранее посольство США в Киеве предупредило о риске массированной воздушной атаки.

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