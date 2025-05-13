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Кандидат в президенты Польши захотел сделать из Украины «буферную зону»

Кандидат в президенты Польши Тшасковский: Украина должна стать буферной зоной
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский заявил, что Украина должна стать буферной зоной между Европой и Россией. Его слова приводит Польское агентство печати.

«С тех времен, когда я работал в ЕС, в Европарламенте, я четко заявлял, что Россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной», — сказал Ташсковский.

По его словам, интересы Евросоюза и Соединенных Штатов абсолютно одинаковы – Россия не должна победить в конфликте. Политик утверждает, что мир должен быть на справедливых условиях, и это нужно объяснять американскому лидеру Дональду Трампу.

До этого Рафал Тшасковский заявил, что Европейский союз обязан сначала заплатить Польше за принятие беженцев с Украины, а потом вводить миграционный пакт.

Он напомнил, что Польша уже приняла миллионы украинских беженцев, поэтому ЕС не может навязать ей какой-то миграционный пакт.

Ранее кандидат в президенты Польши вытер ноги о флаг Евросоюза.

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