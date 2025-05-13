В Турции рассказали о подготовке к переговорам России и Украины

РИА: в Стамбуле все готово к переговорам России и Украины

В Стамбуле все полностью готово к переговорам России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Все готово в Стамбуле. Ждем (Конкретики от сторон. — «Газета.Ru»)», — сказал собеседник агентства.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.