NBC: Крым стал ключевым фактором в переговорах по решению конфликта на Украине

Вопрос о статусе Крыма остается ключевым моментом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Крым находится в центре переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

NBC передает, что регион обладает исключительным стратегическим, торговым и военным значением.

Как отмечает телеканал, хотя недавно и было подписано соглашение, по ресурсам между США и Украиной, «серьезные разногласия между этими сторонами и Россией продолжают тормозить более широкие мирные переговоры».

3 мая министерство обороны России прокомментировало ночную попытку ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Крыма.

Там отметили, что атака производилась восемью крылатыми ракетами Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены.

Ранее Украине сообщили, что ей придется смириться со статусом Крыма.