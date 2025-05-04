Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли ключевой момент в переговорах по Украине

NBC: Крым стал ключевым фактором в переговорах по решению конфликта на Украине
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Вопрос о статусе Крыма остается ключевым моментом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC.

«Крым находится в центре переговоров между Россией и Украиной», — говорится в сообщении.

NBC передает, что регион обладает исключительным стратегическим, торговым и военным значением.

Как отмечает телеканал, хотя недавно и было подписано соглашение, по ресурсам между США и Украиной, «серьезные разногласия между этими сторонами и Россией продолжают тормозить более широкие мирные переговоры».

3 мая министерство обороны России прокомментировало ночную попытку ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Крыма.

Там отметили, что атака производилась восемью крылатыми ракетами Storm Shadow и тремя противокорабельными ракетами «Нептун». В ходе противоракетного боя все ракеты уничтожены.

Ранее Украине сообщили, что ей придется смириться со статусом Крыма.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами