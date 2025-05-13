Путин напомнил, что Россия до сих пор поставляет ядерное топливо в США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ до сих пор поставляет в США ядерное топливо. Его слова приводит РИА Новости.

«Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США», — заявил он.

По его словам, США «с удовольствием» закупают ядерное топливо.

«Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы», — добавил Путин.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящий момент не планируются.

17 апреля помощник российского президента Юрий Ушаков заявлял, что Москва и Вашингтон обсуждают возможность организации нового телефонного разговора между президентами двух стран. Однако стороны еще не достигли конкретных договоренностей.

Ранее сообщалось, что вопрос визита Трампа в Турцию на российско-украинские переговоры пока не решен.