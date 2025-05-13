В России оценили шансы собрать полноформатную «шестерку» переговорщиков по Ирану

Рябков: Россия готова оказать содействие диалогу между Ираном и США

Шансов на восстановление «шестерки» (пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия) переговорщиков по ядерной программе Ирана практически нет. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Шансов на это крайне мало. Я не думаю, что в обозримой перспективе этот формат восстановится», — отметил дипломат.

По словам Рябкова, Москва внимательно следит за диалогом между Ираном и США и готова оказать «всемерное содействие», о чем обе стороны хорошо осведомлены.

11 мая в Омане прошел четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о сближении позиций сторон по ядерному вопросу.

До этого спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф заявил, что Тегеран официально заверил Вашингтон в отсутствии стремления к разработке ядерного оружия.

Ранее госсекретарь США назвал условие для заключения ядерной сделки с Ираном.