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Кипрский журналист высмеял главу МИД Украины Сибигу после заявления о перемирии

Журналист Христофору высмеял Сибигу за слова о перемирии между РФ и Украиной
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о 30-дневном перемирии с РФ. Пост с соответствующим содержанием появился в его аккаунте в социальной сети X.

«Министр иностранных дел Украины спрашивает: «Почему победившая сторона отказывается сдаваться?» Трудно ответить господину Сибиге», — написал корреспондент.

Он в шутку добавил, что тоже «не может понять русских».

12 мая министр иностранных дел Украины заявил, что РФ якобы «полностью игнорирует» предложение о введении 30-дневного режима прекращения огня в зоне боевых действий. По его словам, российские войска продолжают наносить удары по позициям украинских формирований по всей линии фронта.

За день до этого президент РФ Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры. Он отметил, что Москва и Киев могли бы организовать встречу 15 мая в турецком городе Стамбуле.

В ответ украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что лично будет ждать российского коллегу в Турции, если 30-дневное перемирие вступит в силу.

Ранее в НАТО поделились ожиданиями от возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле.

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