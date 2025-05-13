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Постпред США при НАТО прокомментировал вопрос о возможном ужесточении санкций против РФ

Постпред США при НАТО не подтвердил намерение ужесточить санкции против РФ
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на брифинге не подтвердил, что Вашингтон планирует ужесточить санкции в отношении России в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе по Украине. Его слова передает ТАСС.

Комментируя вопрос о потенциальном ужесточении санкций, он отметил, что американо-российские отношения в данный момент, вероятно, не относятся к украинскому конфликту, «поскольку нам нужно увидеть, можем ли мы завершить эту войну».

Уитэкер подчеркнул, что если стороны конфликта не сядут за стол переговоров, «то конца этой войне не будет».

Возможные переговоры в Стамбуле 15 мая постпред США при НАТО назвал замечательным шагом. Он добавил, что нужно посмотреть на развитие событий в четверг и действовать шаг за шагом.

Он также допустил, что в этот день может быть заключена сделка и наступит мир.

13 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что если президент Владимир Путин откажется от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским или Москва не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня 15 мая, то европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа ввести новый пакет санкций против РФ.

Ранее в Турции высказались об участии Путина и Трампа в переговорах в Стамбуле.

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Переговоры о мире на Украине
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