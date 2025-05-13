Умер первый заместитель председателя смоленского правительства Алмаз Ахметшин

Скончался первый заместитель председателя правительства Смоленской области Алмаз Ахметшин, ему было 58 лет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«‎Сегодня скоропостижно ушел из жизни наш коллега, друг и товарищ, профессионал своего дела, первый заместитель председателя правительства Смоленской области Алмаз Салимович Ахметшин»‎, — написал глава региона.

Анохин отметил, что Ахметшин работал в команде аппарате региона с 2023 года и многое сделал для развития Смоленской области. Губернатор напомнил, что Ахметшин курировал строительный комплекс, дорожное хозяйство и коммунальную инфраструктуру.

1 апреля сообщалось о кончине зампреда Конституционного суда России Сергея Маврина. Ему было 73 года.

30 марта стало известно о смерти замглавы администрации Архангельской области Владимира Ананьева. Он скончался прямо во время хоккейного матча команды правительства региона против Т-54, этот трагический момент попал в прямой эфир.

22 марта скончался экс-председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. За день до этого Корнееву исполнилось 55 лет.

До этого скончался выдающийся российский пианист Юрий Слесарев.