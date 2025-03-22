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Умер бывший глава комитета по туризму Петербурга

Экс-глава комитета по туризму Петербурга умер на следующий день после юбилея
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Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев умер на следующий день после своего юбилея. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете.

Предварительная причина смерти — отрыв тромба. Накануне Корнееву исполнилось 55 лет.

Экс-чиновник родился в 1970 году, он окончил юридический факультет СПбГУ, после чего там же преподавал. Также Корнеев работал в министерстве культуры, участвовал в подготовке к проведению Олимпиады в Сочи 2014 года в должности замгендиректора АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр». Затем он трудился заместителем руководителя Федерального агентства по туризму.

В 2020 году Корнеев возглавил комитет Северной столицы по туризму и проработал в этой должности до мая 2024 года.

До этого в Великобритании в возрасте 86 лет умер бывший агент КГБ Олег Гордиевский, работавший на британскую разведку. Его обнаружили в доме в графстве Суррей, где экс-шпион жил под охранной полиции Великобритании.

Ранее умерла звезда «Гусарской баллады» актриса Лариса Голубкина.

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