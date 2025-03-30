Замглавы администрации Архангельской области умер во время хоккейного матча

Замглавы администрации Архангельской области Ананьев умер во время игры в хоккей

Замглавы администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер во время игры в хоккей. Трагический момент попал в прямой эфир, который вела Федерация хоккея региона.

Трагедия случилась накануне, когда 66-летний Ананьев принял участие в хоккейном матче во Дворце спорта в составе команды правительства региона против команды Т-54 (Федерация хоккея Архангельской области).

На 19-й минуте матча Ананьев пытался зацепить клюшкой противника, но не удержал равновесие и упал. Он не смог встать, перевернулся на живот и потерял сознание. При этом жестких столкновений на льду не было, отметил комментатор. Матч прервали, а вокруг Ананьева собрались судьи и спортсмены, пытаясь привести его в чувства.

Судья вызвал медиков, чиновника оперативно госпитализировали, но спасти не смогли. На этом трансляция матча прекратилась.

Ананьев проработал в региональной прокуратуре около 25 лет. В последнее время он занимал должность заместителя руководителя администрации — директора департамента совершенствования государственного управления администрации губернатора Архангельской области и областного правительства.

Ранее бывший председатель комитета по туризму Санкт-Петербурга Сергей Корнеев умер на следующий день после своего юбилея.