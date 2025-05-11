Скончался выдающийся российский пианист Юрий Слесарев

На 78-м году ушел из жизни Юрий Степанович Слесарев — выдающийся пианист, народный артист России, профессор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Центральной музыкальной школы — Академии исполнительского искусства.

«Коллектив ЦМШ-АИИ скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам», — отметили в академии.

Слесарев родился 22 августа 1947 года в Евпатории. В 1971 году окончил Московскую консерваторию, а еще до окончания успел заявить о себе: в 1969 году получил диплом Международного конкурса пианистов в Лидсе, а год спустя — дипломанта на IV Международном конкурсе имени Чайковского. Он также стал лауреатом Всесоюзного конкурса в Таллине (1969) и Международного конкурса в Монтевидео (1972).

С 1973 года Слесарев сочетал преподавание в Московской консерватории с активной концертной деятельностью, выступая на престижных сценах в России и за рубежом.

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