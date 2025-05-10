«Мы готовы помочь». Зачем Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев?

Макрон, Стармер, Мерц и Туск прибыли с визитом в Киев

В Киев на встречу «коалиции желающих» прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер. Как сообщила «Страна.ua», центральной темой переговоров стало 30-дневное прекращение огня. Ранее европейские лидеры поддержали его в совместном заявлении, пообещав усилить давление на Россию, если она отвергнет перемирие.

В Киеве началась встреча «коалиции желающих». В ней участвуют президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, сообщает «Страна.ua».

Центральной темой встречи стало 30-дневное прекращение огня. Его европейские лидеры поддержали в совместном заявлении, которое опубликовали до приезда в Киев. Они также заявили, что «готовы поддержать мирные переговоры как можно скорее», уточнив, что в случае отказа Москвы от перемирия усилят давление на нее.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и прочном мире», — говорится в документе.

Зеленский, накануне анонсировавший переговоры с европейскими лидерами, заявил, что Украине нужна «коалиция желающих» и «она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность» республики.

«Мы готовы помочь»

Как сообщил французский лидер, члены «коалиции желающих» прибыли в Киев, чтобы обсудить мирное соглашение, работа над которым ранее шла в Париже и Лондоне и «которое нужно заключить». Макрон также заявил, что для 30-дневного прекращения огня, к которому призывают Украина, США и страны Европы, необходимо начать прямые переговоры Москвы и Киева.

«Мы готовы помочь [с переговорами]», — отметил президент Франции.

По его словам, странам Запада нужно принять коллективное решение, если Россия нарушит перемирие, ввести против нее дополнительные ограничения, которые «будут гораздо более жесткими для российской экономики» и «в некотором роде окажут сдерживающее воздействие».

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Хотят продолжать уже проигранную войну

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков одной фразой охарактеризовал визит Макрона, Мерца, Стармера и Туска на Украину.

«Они хотят продолжать уже проигранную войну», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

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