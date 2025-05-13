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В Европарламенте не комментируют расследование в отношении депутатов, посетивших Москву

РИА: Европарламент отказался комментировать расследование поездки депутатов в РФ
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Francois Lenoir/Reuters

В Европарламенте не комментируют расследование в отношении депутатов, приехавших на Парад Победы в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы не можем комментировать частные случаи членов Европарламента. Обратите внимание, что официальной миссии ЕП в Москву не отправлял. Члены, которые ездили туда, делали это в личном качестве», — сказал агентству источник.

О расследовании после визита европейских депутатов в столицу России сообщил в соцсетях кипрский депутат Фидиас Панайоту.

11 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что намерен объяснить главе евродипломатии Кае Каллас, что она не вправе указывать, как действовать руководителю суверенной страны. Политик добавил, что Каллас не является его начальником и ей следует сосредоточиться на внешней политике Европы.

До этого Каллас, которая посетила Украину 9 мая, выразила свое недовольство по поводу участия премьер-министра Словакии Роберта Фицо в параде Победы в Москве.

Ранее Песков назвал актом героизма приезд Фицо в Москву на День Победы.

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