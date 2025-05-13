ГД разрешила заключать договор долгосрочных сбережений новым способом

Государственная дума приняла во втором и третьем чтении закон, который позволит россиянам с 1 октября 2025 года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки Госдума поддержала во время второго чтения законопроекта, который направлен на снижение издержек управляющих компаний, акционеров и владельцев паев инвестфондов.

Поправки позволят физическим лицам с октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивную форму ДДС для размещения на портале должен разработать Минфин России не позднее 1 июля 2025 года.

«Если вкладчик расторг ДДС, по которому были уплачены взносы также работодателем, то сумма этих взносов будет исключена из состава выкупной суммы, получаемой вкладчиком», — проинформировал председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он добавил, что при прекращении ДДС до 1 апреля года, следующего за годом, в котором был уплачен первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Исключение предусмотрено только для случая, когда договор был расторгнут в связи с переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому можно оформить электронные извещения о ДТП по европротоколу через приложения страховых компаний.

В Госдуме предложили внедрить на «Госуслугах» пояснение отказа в предоставлении услуги.