В Госдуме предложили внедрить на «Госуслугах» пояснение отказа в предоставлении услуги

Депутат Нилов предложил добавить на «Госуслугах» пояснения при отказе в услугах

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил модернизировать портал «Госуслуги», добавив функцию пояснения причин отказа в предоставлении услуг. Копия обращения на имя министра цифрового развития Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

По словам Нилова, сейчас пользователи получают автоматические отказы без конкретных объяснений. Например, из-за ошибок в данных, неполных документов или несоответствий в информации. Это вынуждает граждан тратить время на переписку с ведомствами и повторные заявки.

Депутат считает, что портал должен кратко пояснять, почему услуга не оказана, и указывать способы исправления ошибок.

«Такой подход повысит прозрачность и сократит затраты граждан», — подчеркнул он.

17 апреля сообщалось, что Минцифры России рассматривает вопрос возможного отказа от хранения любых данных с портала «Госуслуги».

Ранее на портале «Госуслугах» появился сервис «жизненная ситуация».