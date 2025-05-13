Киевский режим не хочет признавать свое поражение и верит словам европейских лидеров, утверждающих, что могут поддерживать Украину. Об этом ТАСС заявил бывший сотрудник французских спецслужб и глава Центра исследований в области разведки (CF2R) Эрик Денесе.

«Оно (правительство Украины. – Прим. ред.) обманывает себя, в частности, благодаря позиции некоторых европейцев (включая, к сожалению, президента Франции Эммануэля Макрона), у которых нет средств для эффективной помощи Киеву в случае полного ухода Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

Эксперт обратил внимание, что на этом фоне Киев отказывается признавать свое поражение.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Евросоюз (ЕС) полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе.

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