Политолог назвал нелепым призыв Зеленского к Путину приехать в Стамбул

Дерзкое заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он «лично» ждет президента России Владимира Путина в Стамбуле, выглядит нелепо. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Он обратил внимание, что на переговорах в Турции, которые были прерваны весной 2022 года, не присутствовали главы государств.

«Причем тогда Зеленский еще был легитимным президентом. А сейчас думать, что президент Путин полетит в Турцию на встречу с человеком, легитимность которого утрачена год назад, это просто нелепо. Это Зеленский в своем обычном шоуменском стиле разыгрывает», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что еще три года назад российская сторона обозначила важность подготовки взвешенных документов, учитывающих интересы сторон. Только после этого пойдет речь о подписании этих бумаг президентом, подчеркнул политолог.

Во время ночного выступления 11 мая Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В ответ на это Зеленский вновь выдвинул ультиматум, заявив, что будет лично ждать российского лидера в назначенном месте в назначенный день, только если Москва согласится на полное прекращение огня.

Ранее политолог допустила провокации со стороны украинской делегации в Стамбуле.