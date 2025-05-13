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В МИД РФ предложили экс-президенту Литвы обсудить с Францией ядерные зонтики

Захарова предложила Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила экс-президенту Литвы Дали Грибаускайте обсудить с Францией ядерные зонтики. Об этом сообщает РИА Новости.

Так дипломат отреагировала на заявление Грибаускайте о том, что ядерное оружие России, по ее мнению, не является фактором сдерживания.

13 мая бывший президент Литвы призвала европейские страны не бояться ядерных сил РФ. По ее словам, научно-технический прогресс сегодня позволяет создавать оружие гораздо опаснее, в связи с чем возникает «совсем другой характер войны».

3 мая сообщалось, что в Литве начались международные военные учения НАТО с участием около 30 вертолетов Германии.

6 мая Захарова заявила, что целью последних действий НАТО на Южном Кавказе является создание нестабильности и военно-политической напряженности в регионе. Так она высказалась о командно-штабных учениях с участием стран — членов Североатлантического альянса, которые проходят в Грузии. По ее мнению, руководство НАТО организовало эти тренировки в рамках попыток затянуть республики Южного Кавказа «в орбиту своего влияния».

Ранее в США заявили о производстве новой ядерной бомбы.

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